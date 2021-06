Mann dømt til 21 års forvaring for drapet på Thea Braavold

innenriks

Mannen er dømd etter at ei 31 år gammal kvinne vart funnen drepen i ei leilegheit i Sandefjord 2. februar i fjor. Mannen vart kort tid etter arrestert og sikta for drapet.

Ifølgje TV 2, Dagbladet og NRK vart mannen dømd til den strengaste straffa i lova, 21 års forvaring, med ei minstetid på ti år. Retten meiner han er ein stor fare for samfunnet.

46-åringen anka dommen på staden.

Forsvararane til mannen, Jonny Sveen og Kåre Jølberg, sa under rettssaka at det ikkje er bevist at tiltalte står bak drapet. Dei bad om at han vart frifunnen.

Mannen er tidlegare dømd for eit anna drap og vart lauslaten i september 2018 etter å ha sona ferdig dommen. I tillegg til den tidlegare drapsdommen, er den tiltalte mannen dømt åtte gonger tidlegare for andre forhold. Han hadde vore ute av fengsel i berre tre månader då drapet på den 31-året gamle kvinna skjedde.

(©NPK)