Russebråk fleire stader i landet

innenriks

Søraust politidistrikt fekk melding om saka klokka 2.35 natt til fredag.

– Det har vore tilløp til slagsmål og gjort skadeverk på ein annan russebuss. Politiet har vore på staden. Russen hadde i tillegg forsøpla mykje. Det var mykje russ frå Oslo og Bærum, melder operasjonssentralen.

Bussane frå Oslo og omland vart viste bort frå staden i 24 timar.

Same natt vart Aust politidistrikt nedringt av personar som var plaga av støy frå russ, særleg i Follo-regionen.

– Vi har vist bort ei rekkje russebussar som har reist over kommunegrensene, og to av bussane er melde for å ha spelt for høg musikk, opplyser operasjonssentralen.

I Kristiansand kom det melding om at russen spelte høg musikk ved Sørlandsparken og at dette forstyrra natteroa for overnattingsgjester i området. Fleire stader i Grimstad var det òg høg musikk frå russ.

Byrådet i Oslo innførte tysdag denne veka eit forbod mot køyring av russebussar i hovudstaden. Det skjedde etter at det oppstod eit koronautbrot blant russen i Oslo vest.

Same dag vedtok Bærum eit tilsvarande forbod. Det skal gjelde til og med 16. juni, medan forbodet i Oslo gjeld til og med 18. juni.

