Seks nye registrerte koronasmitta i Trondheim

Tre av dei seks nye smitta er smitta av kjend nærkontakt, medan tre førebels har uavklart smitteveg, opplyser Trondheim kommune.

1.228 personar testa seg i Trondheim torsdag.

Torsdag gjorde formannskapet i kommunen lettar i koronatiltaka. Skjenkestadene i Trondheim kan skjenkje alkohol fram til klokka 22, når det er bestilt bord og når det blir servert mat til drikken.

Også treningssentera kan halde ope, men berre for bebuarane i kommunen og under strenge smittevernreglar. Det same gjeld mellom anna symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og «liknande».

Talet på gjester på samankomstar i private heimar blir samtidig auka frå to til fem.

