innenriks

Tre nye registrerte smitta er same talet på som dagen før, og tala for Drammen har no halde seg låge ni dagar på rad.

– Forhåpentleg klarer vi å halde smittetala så låge når vi snart går inn i ferietida, slik at vi kan nyte sommaren fullt ut, seier kommuneoverlege John David Johannessen.

Han meiner dei låge smittetala viser at gjenopninga av lokalsamfunnet så langt har gått veldig bra.

(©NPK)