Studie: Protein kan bidra til å bremse aggressiv prostatakreft

innenriks

Prognosen for overleving ved prostatakreft er ganske god, og i Noreg lever no 95,5 prosent av mennene framleis fem år etter diagnosen. Det er særleg når prostatakreften spreier seg til skjelettet, at konsekvensane blir veldig alvorlege. Då er kreften ofte svært aggressiv og komme så langt at han er vanskeleg å behandle.

Amerikanske forskarar ved universitetet i Georgia har no identifisert eit protein, glypican-1, som ser ut til å hindre prostatakreften i å spreie seg til skjelettet. Det meiner dei gir eit håp for ny, framtidig behandling.

Tidleg i forskinga

Nikolai Engedal er forskar ved Institutt for kreftforsking ved Radiumhospitalet/OUS. Han synest resultata er veldig interessante, men understrekar i ein e-post til NTB at forskinga er på eit tidleg stadium.

I rapporten i Scientific Reports beskriv forskarane korleis dei ved å slå ut proteinet glypican-1, hindra kreftceller i å spreie seg til beinstrukturen rundt.

Noko av det viktigaste med studien er, ifølgje forskarane, at han viser på kva måte kreftcellene kan endre omgivnadene sine for å leggje til rette for eigen vidare vekst og spreiing. Ved å fjerne dette spesifikke proteinet kan ein truleg hindre i alle fall noko av denne veksten og spreiinga og gjere kreften mindre aggressiv.

Mange forsøk står att

– Det står att å sjå om glypican-1 er eit veleigna mål i terapi eller ikkje. Resultata frå forskarane her er førebels berre frå laboratoriet med celler i kultur, påpeikar Engedal.

Det er gjort nokre forsøk med mus, men førebels er det ikkje testa om ein kan hemme kreftvekst i beinvevet ved å påverke nivåa av glypican-1.

– Forsøka i musemodellen gjekk berre ut på å analysere om glypican-1 var til stades i det kreftaffiserte beinvevet.

(©NPK)