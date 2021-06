Anniken Hauglie får toppstilling i NHO

innenriks

48-åringen blir NHO-sjef Ole Erik Almlids avløysar og skal ha politikk som spesielt ansvarsområde, skriv VG. Ho var Høgre-statsråd i Erna Solbergs regjering frå 2015 til 2020, då ho vart toppsjef i den NHO-tilslutta interesse- og arbeidsgivarorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Eg er veldig glad for at Anniken har takka ja til å ta denne jobben. Ho er svært dyktig og kompetent, og ho har lang erfaring frå politikken – både som statsråd og i Oslo kommune. I tillegg kjenner ho NHO-fellesskapet frå innsida. Ho har alle føresetnader for å bli ein viseadministrerande direktør som set spor etter seg, seier Almlid i ei pressemelding.

– Eg tek med meg viktig kunnskap og perspektiv frå olje- og gassnæringa til kjernen av NHOs verksemd framover, nemleg å sikre verdiskaping, arbeidsplassar og omstilling. Slik sett sluttar eg ikkje på laget, men byter posisjon på bana, seier Anniken Hauglie.

