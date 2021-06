innenriks

Medan første dose skal setjast i kommunane der studentane er folkeregistrerte, skal andre dose setjast i kommunane der ein studerer, seier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til NRK.

– Vi jobbar med dette no. Problemet er at vi ikkje veit kvar vi skal flytte dosane frå. Men dette ser vi på no, seier han.

