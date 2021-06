Høie: Noreg har nokså like vaksineprognosar som Sverige

innenriks

Noreg får rundt 900.000 færre dosar med Pfizer-vaksinen dei neste tre månadene, medan Sverige har sagt at dei får omtrent like mykje som dei har venta.

Sverige hadde rekna med 4,98 millionar dosar i tredje kvartal, og det er det Sverige vil få, opplyser vaksinekoordinator Richard Bergström til Aftenposten.

På spørsmål frå NTB om norske styresmakter har overbudsjettert, svarer Høie:

– Det klare inntrykket mitt er at Noreg, Sverige og ein del andre land har nokolunde like prognosar på dette området. Det betyr at prognosane våre har vorte nedjusterte fordi vi har lagt til grunn at selskapet kunne levere i større omfang i juli enn dei no seier at dei kan gjere, seier Høie.

Det kjem mellom anna av vurderinga av auka produksjon i Europa. Ein større del av den produksjonen går no til andre marknader enn Europa.

(©NPK)