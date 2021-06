Helsetilsynet: – Uforsvarlege ambulanseflytenester i nord

innenriks

Etter eit omfattande tilsyn med tenesta har Helsetilsynet komme fram til at pasientar med behov for umiddelbar hjelp har fått forseinka transport til forsvarleg behandlingsstad, og at det er faktorar innanfor kontrollen til tenesta som har bidrege til forseinkingane.

– Dei regionale helseføretaka har dermed ikkje sørgt for at pasientar i Nord-Noreg med behov for umiddelbar hjelp blir tilbydd forsvarlege, koordinerte og heilskaplege ambulanseflytenester, skriv dei.

Dei viser til fleire faktorar innanfor kontrollen til tenesta som skapar forseinkingar, og legg ansvaret på helseføretaka.

– Døme på slike faktorar mellom anna tidkrevjande prosessar for rekvirering og bruk av ambulansefly, tidkrevjande avklaring av forsvarleg behandlingsstad før transport, mangel på medisinsk følgjepersonell, vaktbyte, og koordinering av ambulansebil og ambulansefly, skriv Helsetilsynet.

Det var mykje bråk rundt ambulanseflytenesta i Nord-Noreg i kjølvatnet av operatørskiftet til Babcock i 2019. Helsetilsynet understrekar at dei ikkje har sett på problemstillingane rundt driftsmodellen.

– Ambulanseflytenesta har normalisert seg etter operatørskiftet. Tenesta er no i ein normal driftssituasjon, der ein i all hovudsak står overfor dei same utfordringane som ein òg gjorde før operatørbytet, skriv Helsetilsynet.

(©NPK)