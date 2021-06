Jordskred i Kåfjord – ni personar evakuerte

innenriks

Kommunen har sett kriseleiing og er i kontakt med Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), politiet og Statens vegvesen, opplyser Kåfjord kommune i ei pressemelding måndag.

– Jordskredet har gått over vegen til to husstandar, og dei er sperra inne, seier ordførar Bernt Lyngstad til NRK. Ifølgje ordføraren er jordskredet større enn tidlegare skred i området.

Alle dei fire husstandane på Indre Nordnes med til saman ni bebuarar vart mellombels evakuerte medan skredfaren blir vurdert. Kriseleiinga hadde møte klokka 12 for å vurdere situasjonen og eventuelt behov for ytterlegare evakuering.

– Sånn som vi vurderer det no, så er det ingen umiddelbar fare for at eigedom skal bli tekne, seier Roald Elvenes i NVE til NRK.

Han seier det dreier seg om eit flaumskred som har følgt eit gammalt bekkeløp, og at det har spreidd seg nede ved busetnaden og gått ned mot vegen. E6 på staden er delvis framkommeleg.

Indre Nordnes er ifølgje NVE eit ustabilt fjellparti som ligg på austsida av Lyngenfjorden i Kåfjord kommune. Det ligg langs same fjellside som dei ustabile fjellpartia Jettan og Midtre Nordnes.

(©NPK)