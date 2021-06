Koronapandemien har lagt ein dempar på nordmenns sexliv

innenriks

Det kjem fram i ein Norstat-undersøking om nordmenns sexliv, gjort på oppdrag frå NRK.

22 prosent svarer at dei har hatt mindre sex under pandemien, og nedgangen gjeld både for single og for dei som er i eit forhold.

35 prosent av dei single oppgir at dei har hatt mindre sex, medan talet er 17 prosent blant personar som er i forhold.

Koronarestriksjonar, mindre sexlyst og psykisk påverknad er blant dei mest vanlege årsakene.

Men det finst òg dei som ikkje har merka koronarestriksjonar på sexlivet. 60 prosent oppgir at dei har like mykje sex som før, også under pandemien.

Nokre få heldige, 6 prosent, oppgir at sexlivet har fått eit oppsving trass i restriksjonane.

(©NPK)