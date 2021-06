Lågaste smittetal i Oslo sidan september: Lovar godt for gjenopninga

innenriks

Ikkje sidan 6. september har talet registrerte smitta per døgn i hovudstaden vore like lågt som no.

Smittetala i Oslo har lege stabilt lågt den siste tida. Dei tre siste dagane er det registrert høvesvis 18, 19 og 12 nye covid-19-tilfelle.

Ser ein på tala for sist veke, peikar pila kraftig ned. Sist veke vart det registrert 292 nye smitta i Oslo, opplyser Oslo kommune til NTB.

Det er ein solid nedgang samanlikna med veka før, då talet var 596. Vi må tilbake til veke 40 i fjor sist veketalet var så lågt i Oslo.

– Svært gledeleg

– Det er svært gledeleg at smitten minskar i Oslo og Noreg. Det lovar godt for at ein kan halde fram gjenopninga av samfunnet slik det er planlagd, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Han seier dette viser at vaksinasjonen i Oslo er effektiv, at folk er flinke til å følgje smittevernråd og at lite smitte kjem inn frå utlandet med den omfattande grensekontrollen med testinga som no blir gjennomført.

– I tillegg har vi fått god hjelp av sommar og sol som gjer at mange heller møtest utandørs enn innandørs, seier Nakstad.

Også helseminister Bent Høie (H) gleder seg over at smitten går ned i den største byen i landet. Han seier at Oslo-borgarane er flinke på smittevern og påpeikar at mange har takka ja til vaksine.

– Framdrifta i vaksinasjonen både i Oslo og resten av landet gjer at vi gradvis kan gjenopne samfunnet. Det er viktig at alle framleis følgjer smittevernråda og reglane for at vi skal kunne opne samfunnet gradvis og behalde kontrollen til alle som ønskjer det er ferdig vaksinert, seier han til NTB.

Vurderer vidare gjenopning

Byrådet i Oslo tek dei stabilt låge smittetala med seg når dei denne veka skal vurdere den vidare gjenopninga av Oslo. Oslo er på trinn to av gjenopningsplanen til kommunen, og dei noverande koronatiltaka gjeld fram til 18. juni.

– Vi vil nok vurdere veldig tidleg neste veke om det er steg frå trinn to som framleis slit med å komme i gang. Så vil vi òg sjå om vi kan ta inn ting frå trinn fire, sa Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) til VG søndag.

Etter eit smittehopp blant russen førre veke, utsette Oslo den vidare gjenopninga med éi veke. Sidan då har smitten igjen minka, og no vurderer byrådet å komme med ekstra lettar.

Dermed kan det gå mot at byrådet vil tillate fleire deltakarar på arrangement, fleire gjestar i private heimar og utvida skjenkjetid.

(©NPK)