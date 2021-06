MDG ber Stortinget flagge for pride

innenriks

Partiet foreslo dette også i 2019, men fekk då nei på grunn av flaggreglementet. Men med ny flagglov på plass aukar sjansen for at regnbogeflagget skal vaie frå stortingsbygningen.

– Stortinget har sagt nei før, men i år har vi sett at flagg har vorte tekne ned og brunne. Det er forkasteleg, og eg kan ikkje sjå for meg ei sterkare symbolsk støtte enn at pride-flagget vaiar over nasjonalforsamlinga, seier fungerande partileiar Arild Hermstad i MDG.

Han seier dette handlar om aksept og likeverd, og om at alle skeive skal føle seg trygge i det norske samfunnet.

– Det er skremmande at slike flagg blir tekne ned og brunne. Stortinget må ta eit oppgjer med slike handlingar, og vi har derfor bede Stortinget flagge frå 18. juni og ut pride-månaden.

