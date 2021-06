NHO om koronasertifikatet: – Gode nyheiter

innenriks

Blant moglegheitene eit koronasertifikat gir, er deltaking på større arrangement med opptil 1.000 personar innandørs utan tilviste plassar. Det gler administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv:

– Dette er gode nyheiter for større konferansehotell.

Men private arrangement på offentleg stad er ikkje inkludert i moglegheitene helseminister Bent Høie (H) la fram på ein pressekonferanse måndag.

– Vi forventar at det snarleg blir opna opp for 50 personar på private arrangement på offentleg stad, og at beskytta personar kan regnast i tillegg slik det kan i private heimar, seier Devold.

Ho understrekar at juni er ein viktig månad for slike arrangement og meiner hotell og restaurantar over heile landet lir tap på grunn av den noverande avgrensinga på 20 personar.

