Personlege bilskilt kjem no i fleire storleikar

innenriks

Regjeringa opnar no opp for at fleire skal kunne setje eit personleg preg på kjennemerka på køyretøyet sitt. Det kan vere skilt i amerikansk storleik til bilen, motorsykkelen eller tilhengjaren, eller andre variantar.

Det har vore lov med personlege bilskilt sidan 2017, men berre i ordinær storleik på 52 x 11 centimeter. Dette blir altså endra frå førstkommande onsdag.

– Bilinteresserte ønskjer å ha tidsriktige skilt for bilane sine, og det forstår eg godt. Ein veteranbil blir ikkje heilt autentisk utan rett storleik på bilskiltet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Eg veit mange bilentusiastar har venta på denne gladmeldinga.

Hareide er fornøgd med at ordninga òg vil sikre eit overskot på 9.000 kroner, som skal gå til trafikktryggleikstiltak.

(©NPK)