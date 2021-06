SV reagerer kraftig på at Nav bad sosialhjelpssøkjar om å låne grill

innenriks

Vedtaksbrevet frå Nav har sirkulert i sosiale medium i helga, mykje på grunn av grunngivinga Nav Indre Østfold oppgir for å avslå støtte til straum i ein søknad om økonomisk sosialhjelp:

«Det er sommar, og det er meldt varmt og fint vêr over ein lang periode. Du er dermed ikkje avhengig av varme i din bustad for å overleve», skriv Nav i vedtaket.

«Kanskje kan du låne deg ein grill om du ikkje har ein sjølv, slik at du kan lage deg middagar utan å vere avhengig av elektrisitet i heimen. Det ligg per 09.06.21 også fleire griller på finn.no som blir gitt bort i nærområdet. Vidare kan du drikke saft/vatn frå springen heime, slik at du ikkje er i behov for kjøleskap for å få i deg drikke i desse sommarmånadane», står det i brevet frå Nav Indre Østfold.

SV: – Hårreisande

SV-leiar Audun Lysbakken reagerer kraftig på avslaget.

– Dette er eit uakseptabelt og hårreisande døme på korleis menneske som søkjar hjelp, opplever å bli behandla. Alle treng straum og mat, og ingen skal bli møtte med at dei klarer seg utan straum eller kjøleskap fordi vêret er bra, seier Lysbakken til VG.

Han er bekymra for at det er fleire slike vedtak i Nav-systemet og sende måndag eit skriftleg spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) der han ber om ein gjennomgang.

Nav beklagar

Leiar ved Nav Indre Østfold, Rikke Haagensen, beklagar vedtaket.

– Vi vil no gjere ein gjennomgang av rutinane våre for utsending av vedtak og gjere ein internkontroll for å sikre at det er god varetaking av innbyggjarane våre i det som blir kommunisert ut, skriv ho i ein e-post i VG.

I brevet frå Nav står det at sosialhjelpssøkjaren har fått stengt straumanlegget og må betale i overkant av 9.000 kroner for å få straumen tilbake. I vedtaket blir søkjaren innvilga nødhjelp på 600 kroner, men får altså avslag på førespurnaden om støtte til straum, skriv Faktisk.no.

