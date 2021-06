innenriks

I Drammen kommune har dei no tolv dagar på rad med under fire nye smittetilfelle per dag i gjennomsnitt.

– Det er veldig gledeleg at vi har klart å redusere smittetrykket, og ikkje minst at det ser ut til at vi klarer å halde smittetrykket lågt når meir og meir av samfunnet blir gjenopna, seier kommuneoverlege John David Johannessen.

Dei siste to vekene er det påvist 71 nye smittetilfelle i Drammen.

