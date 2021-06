Vått i nord og heitt i sør: Slik blir vêret denne veka

innenriks

Juniveka starta vått for folk i både Oslo og Tromsø då lågtrykket frå Sør-Europa trefte Noreg, men regnvêret reiser raskt nordover i landet.

– Det er den typiske fordelinga når lågtrykket kjem frå havet. Det blir ein del skyer og regn, og kanskje litt ekstra vind langs kysten frå Vestlandet og nordover, både i Trøndelag og Nord-Noreg, medan Sør- og Austlandet ligg meir i le av fjella og får meir sol og opphaldsvêr, seier vakthavande meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Skogbrannfare på Austlandet

Frå tysdag vender sola tilbake til Austlandet, der det mot slutten av er meld opp mot 25 grader. Ein får altså framleis bruk for badeshortsen. Men i hovudstadsområdet er det meldt litt regn mot helga.

– Regnet er nok berre godt for naturen, for det er på Austlandet vi framleis har skogbrannfare, seier Borander.

Ho understrekar at regnet måndag og til helga ikkje er nok til å unngå brann i skog og tørke terreng, kor vatnet raskt tørkar opp igjen.

– Folk på Austlandet kan kose seg og halde fram sommarsyslane, men dei må vere ekstra merksame på dette med skogbrannfare. Sjølv om det kjem litt nedbør i dag, er det ikkje nok til at skogbrannfaren minkar. Ein må vere spesielt forsiktig med open eld, for det kan fort påverke store område slik vi såg på Sotra. Det var til skrekk og åtvaring for alle.

På tide med innandørsaktivitetar

Tromsø og resten av Nord-Noreg må belage seg på litt lengre ventetid på sommaren, som berre kom med ein smakebit i juni.

– Dersom ein bur på Vestlandet eller nordover, må ein berre nytte seg av moglegheita når det først er opphaldsvêr, og ta seg ein tur ut.

Overskya vêr og vind frå havet kombinert med regn er eit hinder for sommartemperaturane på Vestlandet og Trøndelag. Borander tilrår at ein nyt litt kvalitetstid innandørs i regnvêret.

– Ein har sete mykje på skjerm i desse koronatidene, så kanskje ein heller skal ta fram litt brettspel og gjere det litt koseleg.

