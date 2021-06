Vaksineintervallet blir igjen auka til tolv veker mellom første og andre dose

innenriks

– Før helga fekk vi ei dårleg nyheit, nemleg at Pfizer vil levere omtrent 900.000 færre vaksinedosar til Noreg enn først anteke, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen måndag.

Samtidig vil ein auke i leveransen frå Moderna kompensere noko for dei manglande Pfizer-dosane, men regjeringa har likevel bestemt å auke vaksineintervallet mellom første og andre dose til tolv veker på nytt.

– Dette vil sørgje for ei forseinking i vaksinasjonen på éi veke for første dose samanlikna med vaksinasjonsplanen av i dag, og ei to vekers forseinking for andre dose, sa Høie.