Avsluttar leiting etter sakna turgåar i Vågå

innenriks

– Leiteaksjonen er no vedteken avslutta. Avgjerda er teken av vurderingsgruppe Innlandet politidistrikt. Hovudredningssentralen er samd i avgjerda. Pårørande informert. Det blir no planlagt vidare for oppstart av søk etter det ein reknar med er ein omkommen, skriv politiet i Innlandet tysdag.

Det vart den 2. juni sett i gang ein leiteaksjon etter ein mann i 20-åra som vart meld sakna etter ein kveldstur til fjellet Gråhøi i Vågå. Mannen gjekk ut på ein kortare kveldstur, men kom ikkje tilbake til hytta som planlagt.

Den sakna hadde vore på toppen av fjellet Gråhøi, der signaturen hans vart funnen i ei turbok.

(©NPK)