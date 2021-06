Deltavariant påvist i Tønsberg

innenriks

Det er ikkje oppgitt om det er oppdaga eitt eller fleire tilfelle.

– Dette er ein alvorleg situasjon. Vi veit at denne varianten spreier seg raskt, og at fullvaksinerte òg kan bli smitta. No diskuterer vi om det er behov for å setje inn fleire tiltak for å prøve å stoppe spreiinga, seier ordførar Anne Rygh Pedersen i ei pressemelding.

Ho ber befolkninga vere ekstra nøye med å halde avstand og følgje smittevernreglane nøye.

Måndag vart deltavarianten påvist i nabokommunen Færder.

Det er registrert 23 nye koronasmitta i kommunane Tønsberg og Færder det siste døgnet.

