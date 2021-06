Elbil-boom får innverknad på byggjeprosjekt

innenriks

Såkalla «ladeklare bygg», foreslått av Direktoratet for byggkvaliteten (DiBK) på oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, stiller krav til byggjebransjen om å klargjere føringsvegar og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil.

Den raske utbygginga av ladeinfrastruktur over heile landet er ein del av planen om at Noreg skal bli eit lågutsleppssamfunn innan 2050, og målet til regjeringa om at alle personbilar og lette varebilar skal vere nullutsleppskøyretøy innan 2025.

Ifølgje Opplysningsrådet for Veitrafikken var seks av ti nye personbilar kjøpt av nordmenn i mai, elbilar.

Dei nye reglane i TEK17 gjeld for nybygg og hovudombygging og trer i kraft frå 1. juli.

Enkelte bygningstypar, som fritidsbustader utan køyretilkomst og byggverk som ikkje er kopla til straumnettet, er unnatekne frå dei nye reglane.

