Familiemedlemmer nekta straffskuld for vald og rasisme i Elverum

Saka som starta i Østre Innlandet tingrett tysdag, har vore omtalt som ei rasismesak. Ein 55 år gammal far og dei to sønene hans på 16 og 18 år er tiltalte for vald og truslar mot ein norsk-somalisk familie, som etter fleire år valde å flytte frå Elverum til Oslo.

Då saka starta tysdag, nekta faren og sønene straffskuld på alle punkt i tiltalen, melder NRK.

Tiltalane omfattar fleire hendingar mellom 25. desember 2019 og fram til slutten av juni 2020, skriv avisa Østlendingen.

Blant dei er ei hending i fjor sommar då dei to sønene er tiltalte for å ha sprunge etter to av barna til den norsk-somaliske kvinna og fem andre ungdommar av utanlandsk opphav. Gutane skal ha hatt ei jernstong i handa, og hunden deira sprang føre.

Ved eit tilfelle den 29. juni skal faren har sprunge etter mora og to av døtrene inn i leilegheita deira, slått mora med ein pinne eller planke, kasta gjenstandar på henne og trua med å drepe dei.

– Det er ulike sider av denne saka. Han meiner han ikkje har gjort noko gale, seier advokat Jostein Løken som forsvarer den 55 år gamle faren til NRK.

Det er sett av fire dagar til saka i retten.

