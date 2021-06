Frp solide i Listhaugs heimfylke

innenriks

I NRKs ferske måling, som er gjort av Norstat, får Frp 18 prosent av stemmene.

Det er rett nok 0,3 prosentpoeng ned frå førre måling i april, men med ein Ap-nedgang på heile 3,5 prosentpoeng ned til 17,3 prosent, er dermed Frp no det tredje største partiet i fylket.

Med dette resultatet ville Frp Møre og Romsdal fått to plassar på Stortinget.

– Vi har fjerna bompengar for 1.4 milliardar kroner, som innbyggjarane våre har spart. No ser vi at dei andre partia konkurrerer om å få tilbake bompengar. På Sunnmøre blir dei teppebomba med bompengar både gjennom bomringar rundt byen, men også gjennom at dei må betale store delar av Møreaksen, seier Listhaug.

