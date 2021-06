Fylkesrådsleiaren i Troms og Finnmark krev offentleg drift av ambulanseflytenesta

innenriks

Rapporten frå Helsetilsynet vart offentleggjord måndag og konkluderer med at ambulanseflytenestene i Nord-Noreg er uforsvarlege.

– Slike ord skremmer meg, seier fylkesrådsleiar i Troms og Finnmark Bjørn Inge Mo (Ap) i ei pressemelding.

Helsetilsynet kom fram til at pasientar med behov for umiddelbar hjelp har fått forseinka transport til forsvarleg behandlingsstad, og at det er faktorar innanfor kontrollen til tenesta som har bidrege til forseinkingane.

– Dei regionale helseføretaka har dermed ikkje sørgt for at pasientar i Nord-Noreg med behov for umiddelbar hjelp blir tilbodne forsvarlege, koordinerte og heilskaplege ambulanseflytenester, skriv dei i rapporten.

Mo meiner at dei funna som kjem fram i Helsetilsynets rapport, understrekar kor viktig det er med klare ansvarslinjer i luftambulansetenesta og at dette best kan takast vare på om staten tek over drifta.

– Fylkestinget i Troms og Finnmark er samla denne veka, og eg håpar at eit samla fylkesting vil stille seg bak høyringssvaret der fylkesrådet tilrår offentleg drift av luftambulansetenesta, seier Mo.

