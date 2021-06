Høgres gruppeleiar klar til å ta ansvar viss byrådet i Oslo går av

innenriks

Høgre er det største partiet til bystyret, og Haabeth Rygg seier til Aftenposten at ho og partiet står klare dersom det sitjande raudgrøne byrådet går av. Det består av SV, MDG og Ap, med Raudt som støtteparti.

– Vi har lagt fram dei alternative budsjetta våre for å vise korleis vi vil styre byen, og vi vil då gå i dialog med dei andre partia for å sjå kva det er mogleg å danne fleirtal for, seier Høgre-gruppeleiaren til avisa.

Ho legg likevel til at det kan bli utfordrande å danne eit nytt borgarleg byråd sidan dei raudgrøne partia framleis vil ha fleirtal.

Tysdag vart det stadfesta at det er eit fleirtal i Oslo bystyre som stiller seg bak eit mistillitsforslag mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Avisa Oslo og fleire andre medium har det dei skildrar som ei sentral kjelde som seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) vurderer å kontre dette med kabinettsspørsmål.

Dette er så langt ikkje stadfesta frå Ap-hald, men leiar i Oslo Ap Frode Jacobsen har sagt at partiet meiner det ikkje er grunnlag for mistillit mot Berg.

