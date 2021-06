Kriseleiinga i Tønsberg tilrår stans i fritidsaktivitetar

innenriks

19 av tilfella er registrerte i Færder, medan nabokommunen Tønsberg har fire registrerte tilfelle, skriv Tønsbergs Blad.

Etter at deltavarianten, også kjent som den indiske varianten, er påvist i Tønsberg, tilrår kriseleiinga i byen stans i alle organiserte fritidsaktivitetar. Dei tilrår òg at skuleavslutningar og andre samankomstar for barn og unge blir avlyste til og med 20. juni.

Unntaket er vitnemålsutdeling som kan gå føre seg kohortvis.

– Deltasmitten er ein del av eit felles smitteutbrot i Færder og Tønsberg. Vi veit at mobiliteten mellom dei to kommunane er stor, og tilrår derfor ein stans i fritidsaktivitetar og avslutningar for å hindre vidare spreiing, seier ordførar i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen.

Tilrådinga trer i kraft straks og varer til og med søndag 20. juni.

– Klarer vi å hindre vidare spreiing no, så er det gode moglegheiter for å få ein så normal sommar som mogleg. Vi håpar inderleg at vi slepp å kansellere sommarskular og sommaraktivitetar for barn og unge, seier Rygh Pedersen.

Tiltaka som no blir tilrådde, er dei same som gjeld i Færder.

Måndag vart det kjent at det i ei av prøvene frå Færder var påvist deltavarianten. Færder innførte ei rekkje restriksjonar denne veka som følgje av eit større smitteutbrot.

