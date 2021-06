Norsk oljeboring blir klaga inn for Menneskerettsdomstolen

innenriks

Miljøvernarane meiner at det strir med grunnleggjande menneskerettar å opne for norsk oljeboring i Barentshavet under ei klimakrise, fortel dei i ei pressemelding.

Klagarane meiner at ny oljeboring i område i Barentshavet bryt med artikkel 2 og 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen, som omhandlar retten til liv og privatliv. Høgsterett sa nei

Organisasjonane tok det same spørsmålet til retten i Noreg, og Høgsterett landa i 2020 på at det ikkje braut med Grunnlova å opne for oljeboring i Barentshavet. Miljøaktivistane håpar no at Den europeiske menneskerettsdomstolen vil konkludere med at oljeboring så langt nord bryt med menneskerettane.

– Den norske staten gamblar med framtida mi når dei opnar nye område for klimaskadeleg oljeboring stadig lenger nord. Dette er endå eit tilfelle av ein oljetørst stat som overlèt konsekvensane av global oppvarming til dagens unge og framtidige generasjonar, seier Gina Gylver, ein av klimaaktivistane.

Fleire miljøsaker til EMD

Også miljøvernarar i Portugal og Sveits har klaga klimasaker inn til EMD som ventar på behandling. Den norske klaga er likevel den første som hovudsakleg tek for seg oljeboring, heiter det i pressemeldinga.

– Klaga vår til Den europeiske menneskerettsdomstolen gir meg håp og viser nødvendig handling i møte med klimakrisa, seier Mia Chamberlain, ein av aktivistane.

Dei som står bak klaga til Den europeiske menneskerettsdomstolen er Ingrid Skjoldvær (27), Gaute Eiterjord (25), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Chamberlain (22), Lasse Eriksen Bjørn (24), Gina Gylver (20), Natur og Ungdom og Greenpeace Norden.

Frp: – Absurd

Energi- og miljøpolitisk talsperson i Framstegspartiet, Terje Halleland, støttar ikkje klaga til miljøorganisasjonane til EMD.

– Det er absurd at desse organisasjonane meiner det er god klimapolitikk å flytte Noregs olje- og gassproduksjon til land som verken bryr seg om utslepp eller menneskerettar, seier han.

– Høgsterett har dessutan slått fast at staten ikkje har brote miljøparagrafen ved oljeverksemda i Barentshavet søraust, etter at desse klimaaktivistane i fleire år har påstått det motsette, seier Halleland.

På den andre sida stiller nestleiar i Miljøpartiet Dei Grøne, Kriss Rokkan, seg bak aktivistane og organisasjonane.

– MDG støttar sjølvsagd Natur og Ungdom, Greenpeace og klimaaktivistane i søksmålet, og håpar det gir utteljing. Samtidig er det trist at vi har komme dit at ungdommar og miljøorganisasjonar ser seg nøydde til å klage norsk oljeboring til Den europeiske menneskerettsdomstolen. Det burde ikkje vore nødvendig i ei tid der vi alle står i ei klimakrise og veit at oljeboring ikkje kan halde fram, seier Rokkan.

(©NPK)