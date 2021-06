innenriks

Miljøvernarane meiner at det strir med grunnleggjande menneskerettar å opne for norsk oljeboring i Barentshavet under ei klimakrise, fortel dei i ei pressemelding.

Organisasjonane tok det same spørsmålet til retten i Noreg, og Høgsterett landa i 2020 på at det ikkje braut med Grunnlova å opne for oljeboring i Barentshavet. Miljøaktivistane håpar no at Den europeiske menneskerettsdomstolen vil konkludere med at oljeboring så langt nord bryt med menneskerettane.

(©NPK)