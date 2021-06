Oslo Høgre kan snu i mistillitssaka mot Lan Marie Berg

innenriks

Gruppeleiar for Oslo Høgre, Anne Haabeth Rygg, ventar på eit møte i finansutvalet i Oslo bystyre tysdag ettermiddag.

– Kjem det heilt ny informasjon der som på nokon måte endrar saka, så skal vi sjølvsagt lytte til kva byråden har å seie. Vi tek dette på alvor, sa Rygg då ho møtte pressa framfor Oslo rådhus tysdag.

Ho understrekar at bystyregruppa enno ikkje har fått all informasjonen dei har bede om, i saka.

– Kjem det informasjon som viser at byråden har reagert og har teke tak i dei mange overskridingane, så må vi jo stelle oss til det. Men den informasjonen vi har til no, tilseier mistillit.

Tidlegare måndag sa Rygg at Oslo Høgre er nøgde med at også Raudt går inn for mistillit mot Lan Marie Berg. Til VG sa Rygg at ho ikkje er overraska over Raudts konklusjon.

– I denne saka har Berg ved gjentekne høve ikkje berre late vere å informere bystyret om eskalerande utgifter i Oslo kommunes største enkeltinvestering nokosinne, men halde tilbake informasjon.

– Det kan ein byråd rett og slett ikkje gjere, og det burde ho ha skjønt etter snart seks år i jobben, sa Rygg.

