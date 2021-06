Rapport etter drukningstragedie i Tromsø peikar på svikt i integreringa

innenriks

To av barna døydde, medan det tredje slapp unna med alvorlege skadar.

– Vi vil aldri få vite bakgrunnen for denne tragedien, men ho vart aldri fanga opp av integreringsapparatet eller helse- og omsorgstenesta som spesielt risikoutsett, seier direktør Pål Iden for Statens undersøkingskommisjon for helse- og omsorgstenestas (Ukom).

Ein fersk rapport frå Ukom peikar på ei rekkje forbetringsområde i kjølvatnet av hendinga. Den understrekar mellom anna risikoen for at tenestetilbodet ikkje er tilpassa kvinner som får opphald i Noreg med familiegjenforeining.

Helse- og omsorgstilbodet er lite tilpassa livssituasjonen og røyndommen til flyktningane, ifølgje rapporten, som peikar på at slike flyktningar opplever den første tida som eit massivt kultursjokk, og dessutan store omveltingar med mange krav og høgt press.

Funna i rapporten er formidla vidare til sentrale styresmakter og kommunane.

– Sjølv om tragedien i Tromsø er svært spesiell, er det mykje å lære av han. Det er i alles interesse å finne ut kva som skal til for god integrering skal lykkast, seier Iden.

(©NPK)