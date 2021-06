Raudt går for mistillit mot MDGs Lan Marie Berg

innenriks

– Raudt ber byråden for miljø og samferdsel om å trekke seg frå posten sin, og konkluderer med at vi ikkje lenger har tillit til Lan Marie Berg som byråd for miljø og samferdsel, sa gruppeleiar Eivor Evenrud for Raudt i Oslo bystyre til pressa ved Oslo rådhus tysdag.

Bakgrunnen for saka er Oslos nye reservevassløysing. Den blir anslått å koste 17,7 milliardar kroner, noko som er 5,2 milliardar meir enn tidlegare anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i nokon norsk kommune nokosinne.

– Må leiast av nokon vi har tillit til

Lan Marie Berg har fått massiv kritikk for å ha venta for lenge med å informere bystyret om milliardsprekken.

– Oslo skal bruke fleire milliardar på ny vassforsyning, og det prosjektet må styrast, bli leidd og bli informert om av ein byråd som vi har tillit til. For Raudt er openheit og informasjon heilt sentralt i politikken, sa Evenrud, som er sterkt kritisk til Bergs handtering av saka. Raudts konklusjon er å be Berg trekke seg som byråd.

Evenrud grunngir mistilliten med at Raudt meiner Berg har brote opplysningsplikta til dei folkevalde ved ikkje å informere om kostnadssprekken så tidleg som mogleg.

– Byråden har heller ikkje følgt opp pålegget frå bystyret om å rapportere jamleg om prosjektet, seier ho.

Usikker veg vidare

Mistillitsforslaget vart fremja av Framstegspartiet. Forslaget fekk etter kvart støtte frå seks parti med til saman 27 av 59 representantar. Tunga på vektskåla er Raudts fire representantar.

Raudt opererer til vanleg som støttepartiet til byrådet i Oslo.

Det er likevel uvisst kva som no skjer vidare, og korleis byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) vil handtere mistilliten mot sin eigen byråd.

Berg kan velje å trekke seg, men byrådsleiaren kan òg stille eit såkalla kabinettsspørsmål, som betyr at heile byrådet går av saman med Berg.

Det finst òg ei moglegheit for at MDG vel å tre ut av byrådssamarbeidet.

Politisk pris

– Kva er den politiske prisen Raudt kan ende opp med å betale dersom konsekvensen blir at det raudgrøne byrådet blir felt?

– Vi har konkludert med at vi har mistillit til ein enkelt byråd og har ingen vurderingar utover det, seier Evenrud.

– Konsekvensen utover det blir det opp til Raymond Johansen å vurdere, legg ho til.

På spørsmål frå pressa om Raudt vil stemme for mistillitsforslaget dersom byrådsleiaren stiller kabinettsspørsmål, svarer Evenrud:

– Det kommenterer eg ikkje no. Det kan eg verken avkrefte eller stadfeste.

– Har berre gjort jobben min

På Facebook skriv Berg tysdag at ho meiner ho har handtert saka på ein god måte. Ho meiner at kostnadssprekken verken kjem av dårleg styring eller manglande kontroll over prosjektet, men av uventa auka prisar i marknaden.

At ho har brote informasjonsplikta er ho ikkje samd i.

– Det eg har gjort, er det som er jobben min: Å sørgje for at kvar stein er snudd før eg går til bystyret og ber om meir pengar, og overlèt til bystyret om dei meiner det er verd prisen, skriv byråden.

