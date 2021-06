Utval foreslår fleire endringar av trygdelova

innenriks

Lova bør endrast på fleire punkt for å samsvare med Noregs forpliktingar i EØS-området og andre land.

Det er hovudkonklusjonen til det såkalla Trygdekoordineringsutvalet, som tysdag overrekte rapporten «Trygd over landegrensene» til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Utvalet, som har vore leidd av jussprofessor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen, har kartlagt alle internasjonale forpliktingar Noreg er bundne av, både EØS-reglar, nordiske avtalar og mange bilaterale trygdeavtalar, og kva betydning desse har for norske trygdeytingar.

Det er første gong ein slik samla gjennomgang har vorte gjort.

Nav-skandalen

Utgreiinga vart bestilt i kjølvatnet av trygdeskandalen. I 2019 vart det avdekt at Nav i ei årrekkje hadde feiltolka og feilpraktisert EUs trygdeforordning, og på feil grunnlag hadde kravd trygdeytingar betalt tilbake eller meldt folk for trygdesvindel.

Gjennomgangen har avdekt fleire avvik mellom norsk lov og Noregs internasjonale forpliktingar.

– Alle avtalane byr på særeigne utfordringar. Heldigvis er det ikkje noko som kan samanliknast med Nav-saka. Men oppryddinga etter Nav-saka må ikkje skape nye blindsoner, åtvarar Fredriksen.

Tre hovudgrep

Utvalet foreslår tre hovudgrep for å betre lova og gjere reglane enklare å forstå:

* dei internasjonale avtalane og forpliktingane må løftast fram i lova

* opphaldskrava for sjukepengar, pleiepengar og arbeidsavklaringspengar blir endra slik at lovteksten gjer det klart at opphald i andre EØS-statar, i Norden utanfor EØS, i Sveits og i Storbritannia blir likestilt med opphald i Noreg

* det blir teke inn ei rekkje «markørar» i trygdelovgivinga som gir rettleiing om korleis EØS-retten og andre internasjonale reglar kan få betydning for andre ytingar

Utvalet foreslår òg at det blir utarbeidd ei eiga rettleiing, ein slags Trygde-ABC.

– Blir høgt prioritert

Torbjørn Røe Isaksen lovar å følgje opp utgreiinga så raskt som mogleg.

– Denne rapporten viser at arbeidet held fram, og at saka framleis blir høgt prioritert. Regelverket var vanskeleg å forstå og vanskeleg tilgjengeleg. Dette vil forhåpentleg gi oss eit lovverk som er klarare, betre og sikrare, seier han.

Utgreiinga skal no sendast ut på høyring før ho blir send til Stortinget for behandling, truleg ein gong utpå hausten.

– Vi nærmar oss byrjinga på slutten av denne saka, seier statsråden, som også viser til at dei første straffesakene i trygdeskandalen kan bli gjenopptekne før sommaren.

Om eit par veker er det venta at Høgsteretts dom i den såkalla pilotsaka er klar. Gjenopptakinga av straffesakene innunder trygdeskandalen har lege på vent medan ein ventar på dommen.

