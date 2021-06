Aukande pessimisme blant barnefamiliar før sommarferien

innenriks

Undersøkinga, som er gjort for Unicef Noreg, viser at det er større pessimisme på vegner av barna i år enn tidlegare.

Størst pessimisme er det i gruppa med lågast husstandsinntekt, der 46 prosent svarer at dei i lita grad trur årets sommarferie blir betre enn fjorårets.

Direktør for barns rettigheter og berekraft i Unicef, Kristin Oudmayer, fryktar at pandemien har gjort livet verre for familiane som allereie hadde det vanskeleg.

– Året som har gått, har bode på oppseiingar og permisjonar som i stor grad har ramma arbeidstakarar i det nedre sjiktet inntektsmessig. Låginntektsgruppa har auka, og dei sosioøkonomiske forskjellane har vorte større. At fleire føler seg utilstrekkeleg og er bekymra, er svært forståeleg, seier Oudmayer.

37 prosent av dei i gruppa med høgast husstandsinntekt føler koronasituasjonen påverkar evna til å gi barna sommarferien dei fortener, negativt. Dette er ein auke frå i fjor, då talet var 21 prosent.

(©NPK)