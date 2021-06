Bærum opphevar alle lokale smitteverntiltak

innenriks

Bærum vil no berre følgje dei nasjonale smittevernreglane, skriv Budstikka. Det betyr at Bærum vil ha tilnærma like reglar som nabokommunane Asker og Oslo. Asker fjerna den lokale forskrifta tysdag kveld.

Tidlegare onsdag bad kommunedirektør Geir Aga formannskapet om å fjerne den lokale koronaforskrifta, og dessutan ei spesiell forskrift for byggjeplassar i kommunen, ifølgje Budstikka.

No har altså formannskapet vedteke lettingane. Det var knytt uvisse til om munnbindpåbodet ville ryke. I staden blir det no innført ei tilråding om bruk av munnbind der ein ikkje kan halde éin meters avstand.

Også bærumsrussens forbod mot å rulle vart oppheva av formannskapet.

Smittesituasjonen i kommunen er langt betre no enn for få veker sidan. Dei aller fleste i risikosona er òg beskytta, og konsekvensane av eit mogleg nytt utbrot vil bli langt mindre, ifølgje kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

(©NPK)