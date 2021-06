Ekspertar meiner Raymond Johansen legg indirekte press på Lan Marie Berg

innenriks

– Eg har full tillit til byråd Lan Marie Berg, sa byrådsleiaren då han fekk spørsmål om saka på koronapressekonferansen tysdag.

Professor i statsvitskap Harald Baldersheim meiner at uttalen er eit «typisk statsministersvar».

– Statsministeren seier alltid det til siste sekund. Det betyr at Johansen ventar for å sjå korleis biletet ser ut i morgon, seier han til Dagsavisen.

Seinare har fleire medium meldt at Johansen vil stille kabinettsspørsmål under bystyremøtet onsdag viss mistillitsforslaget mot Berg får fleirtal. Det kan bety at heile byrådet i så fall går av.

Men Baldersheim meiner at det er lite truleg at det blir eit kabinettsspørsmål, og at det heller blir lagt indirekte press på Berg til å gå av sjølv.

– Det mest sannsynlege utfallet er nok at Berg går av på eige initiativ, seier han.

Statsvitar og forskar på lokaldemokrati, Jo Saglie, meiner at Johansens uttale viser at han ikkje vil be Berg om å gå av.

Saglie meiner òg at det ville løyst problemet for Johansen om Berg går av sjølv, og peikar på at MDG ikkje nødvendigvis vil sjå på det som eit stort problem sidan Berg uansett, etter all sannsyn, blir valt inn på Stortinget frå hausten av, og dermed uansett må erstattast.

