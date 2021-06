Heimflyttaren Tanja fekk skryt av dronninga: – Eit lysande døme

innenriks

Mange vart kjende med den 23 år gamle heimflyttaren då ho i april stilte opp på Debatten på NRK og fortalde om valet sitt.

– For ti år sidan var det heilt utenkjeleg. Då skulle eg langt vekk og aldri komme tilbake. Men det er jo ein fin plass å vekse opp på, fortalde Akse til kongeparet, som møtte henne i Kvernsteinsparken i Hyllestad onsdag.

Like før hadde kongeparet besøkt hjørnesteinsbedrifta i kommunen, verftet Havyard, kor mange av innbyggjarane er sysselsette. Akse meiner at det ikkje er på arbeidsplassane at skoen trykkjer mest.

– Arbeid finn du. Du må berre vere villig til å setje deg i bilen og køyre fem minutt lenger, sa ho til kongeparet, som spesifikt hadde bede om å få møte akkurat Akse når dei kom til bygda.

Dronninga ville vite kva ein kan gjere for å få fleire tilbake.

– Vi må jo leggje til rette slik at dei som vil bli verande, får eit samfunn å vere i, svarte Hyllestad-ordførar Kjell Eide (Ap).

– Alt skal jo til Oslo og Bergen

For Akse var det ei stor tilfelle som pressa fram valet om å flytte heim: ho vart gravid. Og sidan kjærasten allereie hadde jobb i heimkommunen, droppa ho studium i Tromsø og gjennomførte dei i stor grad digitalt i staden.

Heimflyttaren var ein av fleire som stilte opp i artikkelserien «Den store folkevandringa» på NRK og i fleire lokalaviser. Ei kartlegging viste at ho var den einaste jenta i klassen sin som hadde flytta heim.

Ho er usikker på kvifor kongeparet ville snakke med akkurat henne:

– Det har vore mykje om fråflytting og tilflytting i media den siste tida. Så er det noko med at bygdene kanskje dett litt vekk. Alt skal jo til Oslo og Bergen. Det kan vere derfor.

– Ta vare på dei som er her

Beskjeden ho gav i møtet, var tydeleg:

– Ta vare på dei som er her. Gi støtte til dei, ikkje frist folk til å komme ved å gi støtte til dei som skal komme. For dei som allereie er her, må òg føle at dei er varetekne. Det er mitt «visdomsord».

Akse trekker fram reduserte barnehageprisar som noko ho nyt godt av i Hyllestad kommune. Og det fortel ho gjerne vidare til andre.

– Det er vi som kan nå ut til folk. Søskenbarn, tanter, onklar, besteforeldre, overalt. Vi kan seie at her i kommunen får ein støtte til det og det. Då har kanskje andre barnefamiliar lyst å flytte.

Kongeparet er på ei tredagars reise på Vestlandet. Hovudtemaet er korleis folk har hatt det under pandemien.

– Vi vil jo veldig gjerne høyre litt korleis dei har takla denne situasjonen som er så vanskeleg. Det er for å få kunnskap om korleis ein eigentleg har opplevd situasjonen vi har vore i i 15 månader, sa dronninga på eit pressemøte tysdag.

