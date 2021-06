Helsedirektoratet: Opphald til sjøs kan ikkje trekkast frå karantenetida

innenriks

– Helsedirektoratet og FHI meiner at det er smittevernfagleg grunngitt og nødvendig at sjøfolk som går i land i Noreg etter først å ha opphalde seg i land som gir karanteneplikt, og deretter på skip som har forlate hamn for meir enn ti dagar sidan, skal ha plikt til å vere i innreisekarantene. Dette blir tilrådd for å redusere risikoen for spreiing av eventuell importsmitte, skriv Helsedirektoratet i ei vurdering onsdag.

Dei tilrår at det forskriftsfestast at opphald til sjøs ikkje kan reknast som opphald i eit område utan karanteneplikt.

Alle som kjem til Noreg frå utlandet, bortsett frå område i Norden/Europa med tilstrekkeleg låg smittespreiing, skal vere i karantene i ti døgn, dersom dei ikkje er omtalte i unntaksreglane i covid-19-forskrifta.

Departementet har lagt til grunn at opphald på båt eller skip ikkje i seg sjølv kan reknast som opphald i eit område utan karanteneplikt, og dermed ikkje kan trekkast frå karanteneperioden.

Reiarlagsforbundet og fleire andre hadde uttrykt skepsis til den smittevernfaglege grunngivinga for denne tolkinga, noko som var bakgrunnen for at Helsedepartementet bestilte gjennomgangen.

