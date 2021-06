Hjelpeorganisasjonar fryktar ny overdosesommar

innenriks

Tal frå Folkehelseinstituttet (FHI) som vart publisert førre veke, viser at 324 personar døydde av overdose i fjor. Det er 49 fleire enn året før, og det høgaste dødstalet på 20 år.

I fjor sommar var det meir enn eit overdosedødsfall kvar einaste dag og hjelpeorganisasjonane fryktar at det same vil skje i år, skriv Klassekampen.

Mykje tyder på at koronapandemien og tiltaka han har medført har ramma dei tunge rusbrukarane ekstra hardt. Auken har nemleg vore spesielt høg i Oslo, Viken og Vestland, som alle har vore særleg hardt ramma av korona-nedstenging.

– Det må blir bygd solide tiltak, så vi på sikt kan unngå ein sommar som i fjor. Tilbodet bør styrkjast slik at ein kan hjelpe fleire. Ikkje berre her i Oslo. Politikarar i Viken og heile landet må ta ansvar for å gi brukarane sine eit livreddande tilbod, seier Heidi Hansen, erfaringskonsulent ved Prindsen Mottakssenter i Oslo.

Arild Knutsen, leiar i Foreningen for Human Narkotikapolitikk kjem med ei innstendig oppmoding til politikarane:

– Vi må setje inn ekstra innsats no, for dette kan fort bli dei verste månadene, seier han.

Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tenester i Oslo, seier at ho ser alvorleg på situasjonen og skriv i ein e-post til avisa at kommunen utover sommaren òg vil fokusere på overdoseførebyggjande tiltak i samarbeid med dei organisasjonane som driv hjelpetilboda.

