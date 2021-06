Kommunar krev meir føreseielege innreisereglar

innenriks

Det er dei åtte kommunane i KS' storbynettverk, Ullensaker kommune og Halden kommune som står bak brevet, som også er underteikna av KS-styreleiar Bjørn Arild Gram.

Både Koronakommisjonen og KS har vore kritiske til at kommunane berre får varsel om regelendringar på pressekonferansar, og i svært lita tid før regelendringane skal setjast i verk. I brevet, som er datert 11. juni, skildrar dei korleis kommunane har opplevd å få betre førehandsvarsel om endringar i nasjonale tiltak sidan nyttår.

– Men vi opplever at når det gjeld endringar i innreisereglane, med konsekvensar for kapasitet på teststasjonar og på karantenehotellplassar, er det framleis stort behov for at regjeringa gir kommunane betre varslingstid frå tiltak blir vedtekne til dei blir sette i verk, skriv kommunane i brevet.

Kommunane meiner dette skapar store utfordringar og eit høgare konfliktnivå enn nødvendig på grensepasseringane og karantenehotella. Dei seier dei saknar ein kanal for dialog og involvering av kommunane før nye regelendringar trer i kraft.

Fordi dei ventar at det vil skje nye regelendringar i sommar, ber kommunane om at denne kanalen snart blir oppretta.

