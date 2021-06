innenriks

Tilsynet har etterforska om forskjellar i innkjøpsprisar har vore eit brot på konkurranselova, men har no komme til at det ikkje er grunnlag for å gå vidare med saka. Det opplyser Konkurransetilsynet i ei pressemelding.

Bakgrunnen for bevissikringa var mellom anna funn Konkurransetilsynet gjorde i samband med kartlegging av innkjøpsvilkår i daglegvaremarknaden.

