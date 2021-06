Ni nye smittetilfelle i Færder kommune

innenriks

Etter at deltavarianten, også kjent som den indiske varianten, er påvist i begge kommunane, har koronareglane vorte stramma inn.

Færder, som tysdag melde om 19 nye smittetilfelle, har registrert ni koronasmitta det siste døgnet. I Tønsberg er tre registrerte smitta, skriv Tønsbergs Blad.

Færder kommune stramma inn tidlegare denne veka, medan kriseleiinga i Tønsberg tilrådde tysdag stans i alle organiserte fritidsaktivitetar. Dei tilrådde òg at skuleavslutningar og andre samankomstar for barn og unge blir avlyste til og med 20. juni.

– Deltasmitten er ein del av eit felles smitteutbrot i Færder og Tønsberg. Vi veit at mobiliteten mellom dei to kommunane er stor og tilrår derfor ein stans i fritidsaktivitetar og avslutningar for å hindre vidare spreiing, seier Tønsbergs ordførar Anne Rygh Pedersen.

