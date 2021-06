Regjeringa legg fram handlingsplan mot negativ sosial kontroll

innenriks

– Fridommen til å bestemme over eige liv er grunnleggjande i samfunnet vårt. Alle menneske har rett til å leve liva sine i fridom frå negativ sosial kontroll, æresrelatert vald, tvangsekteskap og kjønnslemlesting, seier Melby i ei pressemelding.

Dei fem innsatsområda i handlingsplanen er innsats for nykomne flyktningar og innvandrarar, kunnskap og kompetanse for eit heilskapleg hjelpetilbod, eit styrkt rettsvern for utsette personar, førebygging av ufrivillige utanlandsopphald og internasjonalt samarbeid.

– Negativ sosial kontroll og æresrelatert vald kan vere barrierar for integrering. Det er viktig at førebygging startar tidleg og går føre seg på fleire arenaer, understrekar Melby.

(©NPK)