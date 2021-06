Vekerapporten frå FHI: Framleis søkkande smittetrend i veke 23

innenriks

– Vi ser framleis ein nedgang i nye smitta i landet, og det er færre utbrot, seier avdelingsdirektør Line Vold i ei pressemelding.

Det er førebels rapportert om 29 nye innleggingar på sjukehus i veke 23, etter 50 innleggingar i veke 22 og 51 i veke 20. Det er det lågaste talet på nye innleggingar i ei veke sidan veke 42 i 2020, ifølgje rapporten.

Talet på melde dødsfall har vore stabilt lågt gjennom fleire veker, og dei siste vekene har det vore registrert seks eller færre koronarelaterte dødsfall per veke.

Fleire deltatilfelle

Men nye stadfesta tilfelle av deltavarianten, tidlegare kjent som den indiske varianten, har auka den siste veka og er no oppe i totalt 139 tilfelle. Talet på kjende smitteutbrot har auka frå fem til sju. Samtidig ser FHI ein nedgang i talet på tilfelle av alfavarianten, tidlegare kjent som den britiske varianten.

– Vi følgjer situasjonen nøye. Vi reknar med at epidemien likevel kan haldast under kontroll med effektiv gjennomføring av tiltak og framleis rask vaksinasjon av flest mogleg, seier Vold.

Oslo hadde framleis flest melde tilfelle per 100.000 innbyggjarar i veke 23, følgd av Agder og Vestfold og Telemark.

– Hald fram med å følgje smittevernråda

Folkehelseinstituttet ser at smitteverntiltaka saman med vaksinasjonen har hatt god effekt i Noreg, men Vold oppmodar likevel til framleis varsemd.

– Dei aller fleste som har høg risiko for alvorleg sjukdom, er no vaksinerte. Det er likevel viktig at vi held fram med å følgje smittevernråda og takkar ja til vaksine når tilbodet kjem, legg ho til.

