«Firerbanden» overkøyrer regjeringa – gir 650 millionar kroner meir til pensjonistane

– Pensjonistane skal vere trygge på at dei får ei meir rettferdig fordeling, og det sikrar vi med dette opplegget, sa Ap-leiar Jonas Gahr Støre då han saman med Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum og SV-leiar Audun Lysbakken heldt pressemøte om trygdeoppgjeret torsdag.

Påplussinga på 0,25 prosentpoeng i trygdeoppgjeret vil gi pensjonistane 650 millionar kroner meir å rutte med. Det svarer til rundt ein tusenlapp meir i året per pensjonist, ifølgje Sp-leiaren.

– Det er eit reelt bidrag for mange pensjonistar som kan ha ein ganske tøff økonomisk kvardag, seier han.

Pensjonssmell

Det er den såkalla «firerbanden» beståande av Ap, Sp, SV og Frp som har vorte samde om å auke pensjonen.

Allereie då arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la fram regjeringstilbodet til pensjonistane i mai, var det klart at han truleg kom til å gå på ein pensjonssmell i Stortinget.

Tilbodet frå regjeringa ville gitt ein auke på 3,58 prosent av den løpande alderspensjonen. Det var 0,25 prosentpoeng lågare enn kravet frå Pensjonistforbundet, LO og dei andre organisasjonane i trygdeoppgjeret, som på førehand hadde kravd ein årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonane.

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV og Framstegspartiet gav alle uttrykk for at dei støtta kravet frå organisasjonane. No har dei altså sikra fleirtal i Stortinget for dette i form av ei såkalla overslagsløyving.

Sp: – Skeivskap som blir retta opp

Vedum viser til at reguleringane av alderspensjonen i fjor enda 1,4 prosentpoeng under den reelle lønns- og prisveksten.

Årets trygdeoppgjer er det første etter at Stortinget i februar vedtok eit nytt system der pensjonane skal regulerast som eit snitt av pris- og lønnsvekst.

– Det er den skeivskapen som no blir opp retta, sa Vedum.

For SV har det vore viktig å betre situasjonen for eldre med låge pensjonar.

– Det har vore veldig konstruktive rundar i opposisjonen, og no har vi over tid fått pressa på plass både auka minstepensjon, ny regulering og no òg ein kompensasjon for den reguleringa som var svært låg i fjor, sa Lysbakken på pressemøtet.

Frp: Del av forhandlingane med regjeringa

Frp var ikkje til stades på pressemøtet i Stortingets vandrehall, men skriv i ei pressemelding at pensjonistane no får inntektsveksten partiet tidlegare har lova.

– Vi er glade for at dei andre partia har komme oss i møte, seier Frps Jon Georg Dale til NTB.

Tidlegare i år vart Frp og regjeringspartia samde om revidert nasjonalbudsjett. Dei 650 millionane vil komme i tillegg.

– Dette låg inne som ein klar føresetnad då vi inngjekk avtalen om revidert. Men det er synd at regjeringspartia ikkje er med, seier Dale.

– Kvar skal de finne pengane?

– Dei kan hentast på fleire måtar, seier Dale, som ikkje er framand for å tappe oljefondet ytterlegare.

KrF: – Feil prioritering

KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug meiner på si side at partia bak trygdeauken òg bør ta ansvaret for å sikre inndekning.

– Tida der vi ikkje sikrar inndekning for gode tiltak, bør vere forbi. Men dette har dei ikkje noko godt svar på, konstaterer han overfor NTB.

– Dessutan meiner eg at å gi endå meir pengar til pensjonistane ikkje er riktig prioritering med tanke på dei store utfordringane vi står overfor på veg ut av pandemien, seier Storehaug.