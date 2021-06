innenriks

Øykommunen i Vestfold og Telemark har registrert 95 smittetilfelle så langt i juni. Kommunen opplyser at det er påvist 56 tilfelle av deltavarianten, men det er ikkje kjent kva tidsrom desse prøvene gjeld.

Kommunen er no i gang med å gjennomgå alle prøvene for å undersøkje om dei er tilknytt det same utbrotet. Utbrotet stammar ifølgje Tønsbergs Blad frå ein konsert med eit kor.

Folk som har testa positivt dei siste dagane, må rekne med å vere smitta med deltavarianten, opplyser kommunen.

