Byrådet i Bergen fjernar jøde-karikatur frå leikeplass

innenriks

Det vedtok byrådet seint onsdag kveld, skriv Bergensavisen.

– Vi har vanlegvis høg terskel for å fjerne gatekunst. Men dette er ein leikeplass for barn, seier byråd Thor Haakon Bakke (MDG).

Det har komme fleire negative reaksjonar på kunstverket til gatekunstnaren AFK – som mellom anna stod bak det omstridde Sylvi Listhaug-verket på ei dør i byen.

Eitt av motiva på murveggen bak leikeplassen framstiller ein ortodoks, jødisk mann med palestinsk flagg og armband med initialane til den omdiskuterte BDS-rørsla i Israel-Palestina-konflikten, noko som har fått personar både i og utanfor det jødiske miljøet til å reagere, ifølgje Dagen.

Byråd Bakke veit førebels ikkje når kunsten skal fjernast, eller kva den skal erstattast med.

– Det må vi komme tilbake til. Vi skal ha ein dialog med kunstnaren om dette, seier han til Bergensavisen.

Kunstnaren sjølv seier at verket er misforstått og at det er trist at enkelte vart såra eller provoserte av motivet.

(©NPK)