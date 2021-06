Ein tredel færre deltakarar i introduksjonsprogrammet i 2020

innenriks

Nedgangen i talet på deltakarar frå 2019 til 2020 kom hovudsakleg blant dei som vart busett i Noreg i 2016 og 2017, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Grunnen kan òg vere at det dei siste åra har komme færre flyktningar til Noreg, spesielt i koronaåret 2020 med stengde grenser, skriv SSB.

Samtidig har mange avslutta programmet – både i 2018 og 2019 var det meir enn 8.000 som avslutta.

Syrarar representerte den største gruppa av deltakarar i 2020, med 46 prosent. Personar mellom 26 og 35 år utgjer den største aldersgruppa med 39 prosent av deltakarane.

Ifølgje Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) viser tal frå nasjonalt introduksjonsregister at 49 prosent av flyktningane som avslutta introduksjonsprogrammet i 2020, gjekk direkte over til arbeid eller utdanning. Fleire enn i 2019 gjekk direkte over i utdanning, medan færre gjekk direkte over til arbeid.

– At færre går over i arbeid må sjåast i samanheng med at koronapandemien har ført til auka arbeidsløyse blant innvandrarar i 2020. Derfor er det positivt at fleire flyktningar tek formell opplæring og får kompetanse som er etterspurd på arbeidsmarknaden, seier Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn.

