Havforskarar vil utvide iskantsona

innenriks

Ekspertgruppa foreslår å utvide iskantsona til maksimal isutbreiing for å fange opp den delen av blomstringa i iskantsona som strekk seg sør for iskanten og som legg grunnlag for at dette òg er eit viktig beiteområde.

Meir enn 70 forskarar frå åtte ulike institusjonar har delteke i arbeidet med å vurdere miljøverdiane i dei eksisterande havområda som kallast SVO (særleg verdifulle område).

I dag finst det 29 slike område, men ekspertane går i rapporten inn for færre, men større område. Forskarane foreslår òg å opprette fire heilt nye område: Det sentrale Barentshavet, Midtatlantisk rygg, Djuphavsområda i Norskehavet og Norskerenna.

