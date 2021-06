Lasteskip har gått på grunn utanfor Ålesund

innenriks

Skipet har gått på grunn ved Ellingsøyfjorden ved Lerstad utanfor Ålesund, opplyste politiet like etter klokka 13.30.

– Det har gått inn i ein betongkai og står der, seier redningsleiar Kjetil Hagen ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg til NTB.

Det er HRS som koordinerer redningsaksjonen.

Hagen seier at det var eit mannskap på ni om bord, men at det ikkje er fare for liv og helse. Det er ikkje kjent om det er materielle skadar på skipet

– Det er ikkje rapportert om lekkasje eller skader av større omfang. Men dette skal no undersøkjast, seier Hagen.

Kva som skjedde då den rundt 80 meter lange båten gjekk på grunn, er framleis uklart.

